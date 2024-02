Un fine settimana d’altri tempi | arriva la Fiera del Vintage

fine farà la dimora sul Lario? Niente più fine farà la dimora sul Lario? Niente più fine settimana - un affettuoso Golden Retriver - e gli altri Una storia d'amore, la loro, che spesso si è

(Di giovedì 22 febbraio 2024) San Marco Evangelista. Come accade ogni tre mesi circa, il padiglione dell’A1Expò torna ad animarsi del fascino del collezionismo, dell’antiquariato e soprattutto di tutto ciò che è. Sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud) si terrà la XIV edizione dideldelè ormai riconosciuta tra gli appuntamenti più autorevoli e seguiti del Sud Italia che riunisce in una due giorni senza tempo e senza età, gli appassionati delle mode di un tempo e che ritornano prepotentemente alla ribalta, rivisitate e con un tocco di magia. I lunghi corridoi si riempiono di stupore con esclamazioni del tipo “Ma te lo ricordi?” “Questo il nonno ce l’aveva nel soggiorno!”, con un ...

Meteo. Arriva il maltempo a Nordest: piogge diffuse e temporali a partire da oggi: Venti di Scirocco in marcato rinforzo venerdì sulla costa. Nel corso del fine settimana il tempo si manterrà variabile, a tratti instabile, con precipitazioni sparse e a carattere discontinuo. Da oggi ... ilgazzettino

Giochi PC gratis: questa settimana Epic Games Store regala un gioco... Super!: Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio siete ancora in tempo per scaricare gratis Dakar Desert Rally, il gioco resterà disponibile per il download ancora per poche ore prima di essere sostituito da Super ... everyeye

Chiara Ferragni non partecipa alla Settimana della Moda: fa pilates e diserta le sfilate di Milano: La Settimana della Moda è un appuntamento a cui Chiara Ferragni ... Gli show delle Maison andranno avanti fino al 26 febbraio, ma ormai sembra certo che non la vedremo a nessuno degli eventi in ... fanpage