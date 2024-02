Un cittadino di Fondi alla guida del Cioff Youth | congratulazioni a Davide Di Vito

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Il sindaco diBeniamino Maschietto e l’assessoreCultura e al Turismo Vincenzo Carnevale esprimono le più sincereDiper la nomina a presidente nazionale ad interim del– International Council of Organizations of Folklore. “Il fatto che a rappresentare il folklore nazionale sia un giovane fondano – commentano i due amministratori – è motivo di orgoglio per l’intera città dato che, tra i vari compiti, ci sarà anche quello di rappresentare l’Italia nei prossimi congressi mondiali. L’auspicio è che il nostro conpossa fare tesoro di questa esperienza, che si protrarrà fino alle elezioni per il rinnovo delle cariche delche si ...