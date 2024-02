Un “Armageddon” socioculturale

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il termine “”, di derivazione ebraica, sta a significare lo svolgersi di un evento e scontro epocale con l’indicazione del luogo dove questo dovrebbe avvenire: il monte di Megiddo (Har Megiddo) dell’Antico Testamento. Nella storia, il termine è stato spesso evocato per definire fasi storiche di guerra, come la Prima o la Seconda Guerra mondiale, in cui civiltà e culture diverse venivano allo scontro per definire la dominanza dell’una o dell’altra. Non diversamente, oggi, ci troviamo di fronte a una fase storica che sta mettendo in discussione un modelloche si è andato affermando negli ultimi due secoli, a partire dal campo della speculazione – Kant e l’idealismo tedesco come origine e Marx come epilogo – e che ha avuto una forte accelerazione negli ultimi 30 anni. Il modellosi è andato ...