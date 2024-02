Un Altro Ferragosto, il backstage in anteprima esclusiva del sequel di Paolo Virzì

“Un altro Ferragosto”, per Virzì arriva il sequel di “Ferie d’agosto”: A quasi trent’anni dall’iconico “Ferie d’agosto”, il regista Paolo Virzì si appresta a tornare in tutte le sale cinematografiche italiane con l’attesissimo sequel intitolato “Un altro Ferragosto”, in ... lopinionista

“Un altro ferragosto”, il trailer del nuovo film di Paolo Virzì: quando esce: In "Un altro ferragosto" tornano a scontrarsi I pecorecci Mazzalupi e gli "intellettuali" Molino, a Ventotene dopo 28 anni ... iodonna

Un altro ferragosto: il trailer del film Paolo Virzì al cinema dal 7 marzo: Il trailer di Un altro ferragosto, il film di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante ... badtaste