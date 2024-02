Ultime Notizie Roma del 22-02-2024 ore 13 | 10

seguita da Trieste, Mantova e Roma; Milano è al 77%. Ultime facciamo chiarezza Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio

(Di giovedì 22 febbraio 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un operaio di 2 anni Domenico fatigati originario di Acerra è morto nello stabilimento stellantis di Pratola Serra in provincia di Avellino nell’area industriale di pianodardine la vittima dipendente di una ditta esterna con sede legale a Foggia secondo una prima ricostruzione sarebbe stato schiacciato da un macchinario intorno alle 7:50 di questa mattina la lega ritirato intanto l’emendamento al Decreto rettorale per il terzo mandato sindaci mano sul terzo mandato dei governatori dunque ti arriva oggi al voto in commissione affari costituzionali del Senato con il centro-destra / Fratelli d’Italia Forza Italia prima disco non la loro contrarietà c’era stato un tentativo di martedì per il voto dopo l’esito delle regionali in Sardegna ma è stato arginato Cambiamo argomento andiamo ...