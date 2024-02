Ultime Notizie Roma del 22-02-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per quanto riguarda il conflitto in Ucraina e ti stai solo un piano a il sostegno al Ucraina lo dice il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel parlando con un ristretto gruppo di media europei tra cui Corriere della Sera il sostegno politico sottolinea Che significa largamento ma anche coinvolgimento del Sud globale spiegando che ciò che la Russia sta facendo estremamente pericoloso per la stabilità del mondo significa supporto finanziario stiamo anche lavorando per usare gli altri frutti congelati sul porto militare nel breve termine con le rupie a incoraggiando l’industria Europea produrre di più e sostegno agli sforzi di baci di zielinski e poi convincere Inoltre le parti con gli scopi attuali è per questo che l’impegno degli Stati Uniti è estremamente ...