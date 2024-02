Ultime notizie e Calciomercato Lazio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se ilsi è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Scalvini: «Molto legato all’Atalanta. Mercato? Non ci penso e sulle sfide contro Inter e Milan…» Scalvini tra Milan, Inter e l’Atalanta. Le parole anche in ottica mercatoLecce, addio Dorgu. Offerta da una big italiana Dorgu Lecce, offerte di una big italiana per il giocatore giallorosso Barcellona, ...