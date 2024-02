UFFICIALE – Zeman lascia il Pescara Il comunicato sulle dimissioni

Zeman, addio al Pescara: "Costretto ad andare via". Scelto il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ecco ildeldel tecnico ex Roma Zdenekdopo gli ultimi interventi Le condizioni di salute, assai delicate, di Zdenek, hanno costretto il tecnico delrassegnare le. IL– Con il saluto ai ragazzi e dopo aver formalizzato le proprie, l’allenatore Zdenekla guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Contestualmente a tale decisione, la Delfino1936 comunica di aver affidato la guida tecnica a mister Giovanni Bucaro, coadiuvato dall’allenatore in seconda Diego Labricciosa. “Mi dispiacere in questo ...