UFFICIALE – Thuram | c’è l’esito degli esami! Le condizioni

IV Ufficiale : Camplone VAR : Serra - Valeri Probabili Formazioni Inter - Salernitana Simone Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic, Thuram.

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Marcus si è fermato per infortunio nel corso di Inter-Atletico Madrid. Questa mattina il francese si è sottoposto agli esami di controllo: si è sottoposto agli esami di controllo questa mattina per verificare le sue condizioni dopo l'infortunio subito nel corso di Inter-Atletico Madrid. Il comunicato del club: "Marcus si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".