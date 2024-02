UFFICIALE - Goal of the week Champions: anche Osimhen in corsa per il premio, la nomination

UFFICIALE – Osimhen in nomination per il Goal of the week di Champions League (Di giovedì 22 febbraio 2024) Victor Osimhen è in nomination per il premio Goal of the week di Champions League per la rete segnata contro il Barcellona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi tutta la notizia su forzazzurri (Di giovedì 22 febbraio 2024) Victorè inper il premioof thediper la rete segnata contro il Barcellona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

