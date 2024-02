Sky Mobile powered by Fastweb: lancio UFFICIALE il 29 febbraio

Nella giornata odierna, Realme ha presentato ufficialmente in India gli smartphone di fascia media Realme 12 Pro e 12 Pro+. Andiamo subito a vedere insieme ... (optimagazine)

Lo smartphone low cost Redmi A3 è ora ufficiale in India con un rapporto qualità prezzo molto competitivo; in attesa del lancio globale ecco i ... (tuttoandroid)

Ufficiale il lancio del Huawei Pocket 2: specifiche e prezzi: Nella giornata odierna Huawei ha presentato ufficialmente il suo ultimo smartphone flip: il fantastico Huawei Pocket 2. Il dispositivo funziona con l’interfaccia Harmony OS 4, supporta la messaggistic ... optimagazine

UFFICIALE: Yamaha non svilupperà più la R1 stradale, avanti solo in pista: Questo progetto è culminato lo scorso anno nel lancio della R1 GYTR PRO 25th Anniversary Limited Edition e di una gamma ampliata di parti prestazionali GYTR PRO sviluppate per la R1. Negli ultimi tre ... gpone

Galaxy Fit 3 presentato ufficialmente: torna la smartband di casa Samsung: Oggi, Samsung ha ufficialmente svelato Galaxy Fit 3 ... che si accoda alla gamma di wearable Samsung dove è tanto atteso anche il prossimo Galaxy Ring, sarà lanciato in grigio, oro rosa e argento, con ... multiplayer