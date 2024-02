UEFA | Napoli al 15° posto

Lazio e Napoli spingono per entrare nella top 6 Fuori dai giochi UEFA ci sono Fiorentina, Lazio e Napoli, con la Viola che negli ultimi 5 match ha messo in cassaforte soltanto 4 punti su 15, ma l'

Napoli-Barcellona - c'è Hamsik : l'ex capitano con De Laurentiis al pranzo Uefa - Napoli e Barcellona non sono ancora in campo, ma al ristorante sì. Aurelio De Laurentiis e Joan Laporta si sono infatti incontrati con le rispettive dirigenze a ... (ilmattino)

Il Napoli rischia di perdere il Mondiale per club a causa della Juve - De Laurentiis doveva fare ricorso all’Uefa - Il Napoli di De Laurentiis ha solo pareggiato contro il Barcellona e ora l’aspetta la sfida di ritorno. Se non dovesse approdare ai quarti di Champions League, vedrebbe ... (ilnapolista)

Calzona: "Kvara Non guardo i nomi, tengo chi gioca bene!" I numeri gli danno ragione... | OneFootball: Le parole di Francesco Calzona sul cambio di Kvaratskhelia hanno fatto il giro del web, dimostrando subito di aver carattere da vendere. Il nuovo allenatore del Napoli, in maniera categorica e sopratt ... onefootball

Napoli-Barcellona 1-1, la reazione a caldo dei tifosi napoletani al Maradona | VIDEO CN24: UEFA Champions League - Napoli-Barcellona 1-1, guardate la reazione dei tifosi napoletani allo stadio Maradona al termine del match: i pareri a caldo dei tifosi partenopei all'uscita dall'impianto di ... msn

Incredibile Juan Jesus, scalzo in campo a due ore da Napoli-Barcellona: svela il motivo al Chiringuito! | VIDEO: UEFA Champions League - Incredibile siparietto in diretta al Chiringuito, con l'inviato a Napoli dalla Spagna che ha beccato Juan Jesus, che abbiamo intervistato in mixed zone, camminare per lo stadio ... msn