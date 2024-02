Ucraina | Tajani | “Lavoriamo per la pace e per impedire una vittoria della Russia”

Ucraina, Medvedev: "Carri armati russi arriveranno fino a Kiev" | Duro attacco della Ue: "Gli serve assistenza mentale"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Si può morire per mano di un killer o per morte procurata: provocata direttamente o meno è sempre un omicidio. Il Cremlino ha una responsabilità enorme”. È quanto ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonionel corso di un forum Ansa. “La posizione del governo è molto chiara: in tutti gli atti ufficiali c’è stata unità di visione. La condanna dell’accaduto non è mancata dalla Lega”, ha aggiunto circa il caso Navalny.: “Non siamo in guerra con la. Ci auguriamo che si possa arrivare a una trattativa” “Ho incontrato la signora Navalny a Bruxelles, ho ribadito la vicinanza degli italiani e ho colto da lei la voglia di andare avanti. È una donna forte, anche se fortemente provata dalla mortepersona con cui ha condiviso tanti annisua vita”, ha detto ...

Tajani "La sconfitta dell'Ucraina non porterebbe alla pace": Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione nelle Commissioni Esteri di Camera e Senato sull’intesa sulla cooperazione di sicurezza tra Italia e Ucraina. "Mai come ... notizie.tiscali

Tajani: "Sostegno a Kiev, assicurare a Davide mezzi per difendersi dal Golia russo": Solo questa è la via per arrivare davvero a una pace giusta e duratura. La sconfitta dell’Ucraina porterebbe al dominio russo e non alla pace”, spiega il ministro degli Esteri in occasione ... ilgiornale

Ucraina: Ricciardi (M5s), governo parla di ricostruzione, scollegato da realtà: Il governo "parla di ricostruzione dell'Ucraina come se fossimo alla vigilia delle riconquista dei territori occupati e della ritirata ... agenzianova