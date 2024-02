Ucraina | Tajani “Italia impegnata per una pace giusta”

Ucraina, Tajani: "Accordo bilaterale per ribadire che difendiamo diritto internazionale"

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’sente forte la responsabilità di marcare in modo solenne il proprio chiaro e fermo sostegno a Kiev, vogliamo essere all’altezza del momento: l’aspettativaè molto forte” e, “alla luce degli ultimi drammatici sviluppi sul terreno, Kiev ha intensificato gli appelli alla compattezza degli alleati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in audizione nelle Commissioni Esteri di Camera e Senato sull’intesa sulla cooperazione di sicurezza tra. “Mai come in questo momento è importante sottolineare la volontà di assicurare al Davide aggredito i mezzi per difendersi contro il Golia russo: solo questa è la via per arrivare a unae duratura”, perchè “la sconfitta ...