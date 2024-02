Ucraina-Russia | 2 anni di guerra | cosa è cambiato dal 2022 a oggi

Ucraina, i due anni che hanno riportato l’Occidente al fronte

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Francia : le forze russe hanno minacciato di abbattere aerei militari nel Mar Nero. ... (corriere)

“Si può morire per mano di un killer o per morte procurata: provocata direttamente o meno è sempre un omicidio. Il Cremlino ha una responsabilità enorme”. È ... (lanotiziagiornale)

In Ucraina mancano i soldati volontari, le truppe al fronte sono esauste: le code che si erano formate fuori dai centri di reclutamento volontario dopo l'inizio dell'invasione russa sono scomparse. Oggi le campagne di ingaggio non funzionano più e l'esercito sta procedendo ... it.euronews

Ucraina, Tajani: “Lavoriamo per la pace e per impedire una vittoria della Russia”: Non siamo in guerra con la Russia”. “La sconfitta dell’Ucraina porterebbe al dominio russo e non a una pace” “L’Italia sente forte la responsabilità di marcare in modo solenne il proprio chiaro e ... lanotiziagiornale

Soldi americani alla Russia per mantenere l'ambasciata a Mosca: ecco le aziende (collegate al Cremlino) che ricevono i fondi: Nonostante le sanzioni che l'America e tanti altri paesi hanno inflitto alla Russia a seguito dell'invasione in Ucraina, sembrerebbe che gli Stati Uniti abbiano versato nelle tasche di Mosca più di 8 ... ilmessaggero