**Ucraina: medaglia per celebrare 2 anni resistenza, ricavato a ospedale bimbi Leopoli**

**Ucraina : medaglia per celebrare 2 anni resistenza - ricavato a ospedale bimbi Leopoli** - Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Una medaglia per celebrare i due anni della resistenza ucraina, nell' anni versario dell'aggressione russa a Kiev. L'iniziativa è stata ... (liberoquotidiano)

UCRAINA - Shevchenko: "Guerra Ho giocato molte partite importanti, ma questa è la più difficile": "Grazie al Poligrafico e Zecca dello Stato per aver lanciato questa iniziativa, non posso essere presente ma come immaginate qui ci sono tante cose da fare. Ho giocato molte partite importanti ma ... napolimagazine

Una medaglia alla resistenza ucraina: l'iniziativa del governo e Poste a due anni dalla guerra: "Daremo anima e corpo per la nostra libertà": così recita un passaggio dell'inno nazionale ucraino cantato nelle città e in trincea dai soldati, inciso ora sulla medaglia commemorativa italiana. ilgazzettino

Due anni di guerra a Kiev, c’è la medaglia celebrativa della Zecca: Celebrare i due anni di resistenza ucraina per piantare un seme, sociale, culturale e politico e riconoscere a questa cittadinanza di aver resistito senza mai cercare pietà. Questo il messaggio, forte ... formiche