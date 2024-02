il pilota disertore russo trovato morto il 13 febbraio in Guerra Ucraina - Russi a: diretta no stop "Ecco i flirt di Navalnaya": catturati centinaia di soldati di Kiev È quanto hanno riferito in

Ucraina: Kiev, 'un morto in attacco russo a Kherson' (Di giovedì 22 febbraio 2024) Kiev, 22 feb. (Adnkronos) - Le forze russe hanno colpito il villaggio di Lvove nell'oblast di Kherson, uccidendo un uomo di 59 anni. Lo ha riferito il governatore Oleksandr Prokudin, secondo cui il raid ha colpito la casa della vittima mentre quest'ultima era nel cortile. Le forze armate ucraine hanno liberato Kherson e altri insediamenti regionali sulla riva occidentale del fiume Dnipro, come Lvove, nella controffensiva dell'autunno 2022. Le truppe russe sono state spinte sulla sponda orientale del fiume, da dove hanno continuato a sparare verso i territori liberati, provocando regolarmente la morte di civili e la distruzione di case e infrastrutture. La notte precedente, gli attacchi di Mosca sulla regione di Kherson hanno ferito tre residenti.

Ucraina : Medvedev - 'esercito russo può arrivare a Kiev' - Mosca, 22 feb. (Adnkronos) - "L 'esercito russo può raggiungere Kiev, poiché la minaccia viene da lì". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ... (liberoquotidiano)

Un inviato speciale del G7 a Kiev per meglio controllare l’economia e la politica ucraina - Sull’ucraina è stato svelato l’ennesimo segreto di Pulcinella, ovvero che il governo di Kiev viene sostanzialmente manovrato dall’esterno, da ovest in particolare. Ciò ... (strumentipolitici)

