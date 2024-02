Ucraina | Kiev | ‘un morto in attacco russo a Kherson’

Sul campo, in Ucraina, le forze russe hanno attaccato con 10 droni kamikaze nella notte. Dell'attacco, otto sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev, con loro anche un missile anti - radar Kh -

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 feb. (Adnkronos) – Le forze russe hanno colpito il villaggio di Lvove nell’oblast di Kherson, uccidendo un uomo di 59 anni. Lo ha riferito il governatore Oleksandr Prokudin, secondo cui il raid ha colpito la casa della vittima mentre quest’ultima era nel cortile. Le forze armate ucraine hanno liberato Kherson e altri insediamenti regionali sulla riva occidentale del fiume Dnipro, come Lvove, nella controffensiva dell’autunno 2022. Le truppe russe sono state spinte sulla sponda orientale del fiume, da dove hanno continuato a sparare verso i territori liberati, provocando regolarmente la morte di civili e la distruzione di case e infrastrutture. La notte precedente, gli attacchi di Mosca sulla regione di Kherson hanno ferito tre residenti. L'articolo CalcioWeb.

Guerra in Ucraina e morte Navanly, tensione tra Biden e Putin: La guerra in Ucraina, che dura da quasi due anni ... Il numero esatto non è ancora noto, perché Kiev sta cercando di stabilire nuove linee di difesa fuori dalla città. Due soldati che hanno ... theitaliantimes

Antonio Tajani: "Imminente accordo bilaterale di sicurezza con Kiev": Tuttavia, rappresenterà un segnale chiaro del sostegno italiano a Kiev. Inoltre, Tajani ha evidenziato il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale, sottolineando il sostegno offerto all'Ucraina ... abruzzo24ore.tv

Michel: Kiev ha solo un piano A,vincere: 8.00 Michel: Kiev ha solo un piano A,vincere Il presidente del Consiglio ... "Credo sia e- stremamente importante ribadire il no- stro pieno sostegno all'Ucraina", ha detto. "Gli ucraini hanno bisogno ... televideo.rai