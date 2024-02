Ucraina | gli europei non credono nella vittoria di Kiev | il sondaggio

Lo scetticismo degli europei sulla guerra in Ucraina comincia a pesare - Pierre Haski

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – A 2 anni dall’inizio dell’invasione russa dell’, l’opinione pubblica europea è pessimista sulle possibilità didiguerra, contrariamente allo scorso anno. Solo il dieci per cento degliintervistati il mese scorso in 12 Paesi diversi, Italia inclusa, in una ricerca commissionata dall’European Council on Foreign Relations, crede in unadi. Il doppio crede in unadella Russia. In molti ritengono che la guerra finirà con un accordo di qualche tipo, anche se la maggioranza degli, ma con grandi variazioni da Paese a Paese, non vuole la pace per la pacemaggior parte dei Paesi Ue, molti vogliono che l’Europa mantenga il livello di ...