**Ucraina: Fontana, ‘ferma condanna per Russia, intensificare sforzi per pace giusta’**

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Sabato 24 febbraio ricorre il secondo anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina.è stata -e lo è tuttora- lanei confronti della Federazione russa, che sta portando morte e devastazione senza risparmiare nessuno. Nella sua triste tragicità, questo secondo anniversario impone a tutti noi digliumanitari e diplomatici che possano portare a unae duratura". Lo ha afto il presidente della Camera, Lorenzo, in occasione del concerto 'Elegia per la' dell'Orchestra del Teatro nazionale accademico dell'Opera e del Balletto di Odessa, in corso nell'emiciclo di Montecitorio.ha ricordato che "i bambini sono le prime ...

Ucraina, Tajani: “Lavoriamo per la pace e per impedire una vittoria della Russia”: Non siamo in guerra con la Russia”. “La sconfitta dell’Ucraina porterebbe al dominio russo e non a una pace” “L’Italia sente forte la responsabilità di marcare in modo solenne il proprio chiaro e ... lanotiziagiornale

C'è un leghista che abbraccia l'Ucraina mentre i colleghi blaterano sulla Russia. È Lorenzo Fontana: Da Matteo Salvini in giù, la nomenklatura del Carroccio fa una fatica pazzesca a condannare Putin e il suo regime. Poi c'è il presidente ... huffingtonpost

Ucraina, Michel “La sconfitta non è un’opzione, pieno sostegno”: ROMA (ITALPRESS) - "Credo sia estremamente importante, a due anni dall'inizio della guerra, ribadire il nostro pieno sostegno all'Ucraina". Così, in un'intervi ... telenicosia