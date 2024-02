Ucraina: Calenda, ‘Kiev combatte per noi tenendo Putin lontano dalla Nato’

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Sulla questione russa si gioca l'esistenza dell'Europa. A chi dice che dovremmo cedere apur di preservare la pace ho ricordato che con questo ragionamento, che tutto l'Occidente ha colpevolmente fatto dopo l'annessione della Crimea, abbiamo preparato l'invasione dell'". Così Carlo, che sarà innei prossimi giorni, nella sua newsletter. "Gli ucraini combattono per noi. Stanno. Ma inla situazione sul campo è difficilissima. L'economia russa si è completamente riconvertita in economia di guerra, mentre l'Europa non ha più munizioni da mandare agli ucraini e il pacchetto di aiuti americano è bloccato dagli accoliti di ...