Ucciso per una forchetta di plastica | il clamoroso caso che sconvolge la Polizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un uomo è statodalla, convinta che stesse armeggiando un pugnale o un oggetto pericoloso. La realtà era ben diversa. Incredibile, ma vero. Un uomo è statodalle forze dell’ordine durante un blitz. I militari erano stati chiamati da alcuni vicini che si erano allarmati dopo aver visto una persona entrare con fare minaccioso all’interno di un edificio. La sparatoria che ne è seguita è stata la tragica conseguenza di una serie di incomprensioni che si sono succedute nel giro di pochi, fatali, istanti. Latemeva che l’uomo stesse pianificando un attacco terroristico e convinti che avesse in mano un’arma e dopo aver ripetutamente chiesto al presunto attentatore di tornare sui suoi passi, ha fatto fuoco. Dal video diffuso dallasi vede un uomo tenere in mano qualcosa. ...

