Uccise la prozia per beneficiarne dell’eredità | scatta l’arresto

Uccide la zia per l'eredità facendole mangiare cibo vietato dai medici

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si ritorna a parlare della vicenda di una donna ha ucciso lano le manette per lei: gli ultimi aggiornamenti Sono a dir poco terrificanti le notizie che arrivano direttamente dalla città di Aci Castello (provincia di Catania) dove una donna di 80 anni è stata uccisa quasi due anni fa. A commettere il tutto è stata la pronipote che, appunto, avrebbe provocato la morte della. Quest’ultima era stata ricoverata presso una casa di cura della città etnea. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che le avrebbe fatto ingerire del cibo che la donna non avrebbe mai dovuto mangiare. Carabinieri (Pixabay Foto) Notizie.comMotivo? Per poterne beneficiare. Questa è l’accusa che porta la firma della Procura di Catania nei confronti, appunto, della pronipote. Per quest’ultima sono ...

Uccide la zia con un piatto di spaghetti per ottenere l'eredità: "Doveva sembrare una morte naturale": Ad uccidere la donna sarebbe stata la pronipote ... Non prima di aver circuito l'anziana e malata prozia facendole modificare il testamento in modo da risultare l'unica erede. Con queste accuse la ... today

Aci Castello, uccide l’anziana prozia per intascarne l’eredità: arrestata: ACI CASTELLO – Un piano che sarebbe stato portato avanti per mesi. Con l’obiettivo di circuire un’anziana prozia non autosufficiente, farsi nominare erede universale e poi uccidere la donna. Con ... livesicilia

Morte Maria Basso, arrestata la nipote: "La uccise con del cibo per ottenere l'eredità": Alla donna è stato applicato il braccialetto elettronico e si trova attualmente agli arresti domiciliari, accusata di omicidio aggravato e circonvenzione di incapace ... today