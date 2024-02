Uccisa con 12 colpi La furia in soli 7 secondi | Arrivò in ospedale con un terzo di sangue

(Di giovedì 22 febbraio 2024) di Antonia Casini Dodiciin "". Unache provoca traumi importanti come quelli che si hanno durante gli incidenti stradali. Omicidio della dottoressa Barbara Capovani, la terza udienza è densa di contenuti e di dolore. L’imputato Gianluca Paul Seung (di Torre del Lago) ha rifiutato a comparire, anche stavolta. La dottoressa Claudia Giaconi di Radiodiagnostica, specializzata nello studio di questi traumi, ha analizzato la prima tac fatta a Capovani, ne seguirono altre, prima dell’operazione. La diagnosi: "Fracasso cranio-facciale con fratture scomposte e una frattura alla base cranica". "Abbiamo fatto 200 di queste tac post mortem anche a grandi traumatizzati. E’ tipico degli incidenti in motocicletta, si scatena un’energia cinetica potente. Le lesioni sono provocate da più ...

