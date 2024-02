Uccide zia per eredità alimentandola con ‘dieta killer’ | arrestata a Catania

Uccide la zia con un piatto di spaghetti per ottenere l'eredità: "Doveva sembrare una morte naturale"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La donna, che si professa innocente, ritiene di aver dato le cure di cui l’anziana aveva bisogno e il cibo spezzettato come le veniva somministrato nella casa di cura Una donna di 80 anni sarebbe morta per essere stata indotta da una pronipote a ingerire del cibo solido che l’anziana non avrebbe dovuto mangiare, dovendosi

