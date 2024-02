facendole ingerire del cibo che la donna non avrebbe dovuto mangiare dovendosi alimentare solo di omogeneizzati, facendo ricondurre il decesso a cause naturali per potere beneficiare dell'eredità. E'

Uccide la zia per l'eredità da mezzo milione, anziana costretta a mangiare cibo letale: la nipote killer denunciata dagli eredi diretti (Di giovedì 22 febbraio 2024) Avrebbe provocato la morte di una prozia di 80 anni, facendole ingerire del cibo che la donna non avrebbe dovuto mangiare dovendosi alimentare solo di omogeneizzati, facendo ricondurre il decesso a... Leggi tutta la notizia su leggo (Di giovedì 22 febbraio 2024) Avrebbe provocato la morte di una prozia di 80 anni, facendole ingerire delche la donna non avrebbe dovutodovendosi alimentare solo di omogeneizzati, facendo ricondurre il decesso a...

