Uccide la zia per l' eredità alimentandola con cibo solido | donna arrestata a Catania

Uccide la zia con un piatto di spaghetti per ottenere l'eredità: "Doveva sembrare una morte naturale"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) E’ accusata di circonvenzione di incapace e omicidio aggravato la58enne, ora agli arresti domiciliari, che avrebbe provocato la morte di una prozia al fine di beneficiare dell’. I fatti risalgono al 16 dicembre 2022, quando la vittima Maria Basso, di 80 anni, è deceduta in una casa di cura di Aci Castello, in provincia di, dove risiedeva da circa quindici giorni. Laindagata avrebbe provocato la morte della prozia facendole ingerire delche lanon avrebbe dovuto mangiare dovendosi alimentare solo di omogeneizzati e facendo poi ricondurre il decesso a cause naturali.

Uccide la zia ad Aci Castello vicino Catania per l'eredità offrendole cibo che non poteva mangiare: arrestata: La zia trasferita dalla pronipote ad Aci Castello, Catania In un paio di mesi l’indagata sarebbe riuscita a sfruttare la vulnerabilità della vittima, dimostrando un forte interesse per il suo ... notizie.virgilio

Uccide l’anziana zia malata dandole del cibo proibito, il tutto per avere la sua eredità: Ha provocato la morte della sua zia di 80 anni, facendole ingerire del cibo che la donna non avrebbe dovuto mangiare dovendosi alimentare solo di omogeneizzati. Il piano era di far ricondurre il ... blitzquotidiano

Uccide la zia per intascare l'eredità, Maria Basso costretta a mangiare un piatto di spaghetti fatale: arrestata la nipote killer: Si professa innocente la 58enne agli arresti domiciliari per circonvenzione d'incapace e omicidio aggravato della prozia 80enne, alla quale avrebbe dato le cure di cui aveva bisogno e il cibo ... leggo