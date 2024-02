Uccide la zia per intascare l' eredità | Maria Basso costretta a mangiare un piatto di spaghetti fatale | arrestata la nipote killer

Uccide la zia per l'eredità facendole mangiare cibo vietato dai medici

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Avrebbe provocato la morte di una prozia di 80 anni, facendole ingerire del cibo che la donna non avrebbe dovuto(apparentemente undi) dovendosi alimentare solo di...

Uccide la zia con un piatto di spaghetti per ottenere l'eredità: "Doveva sembrare una morte naturale": Svolta sulla morte di Maria Basso, l'80enne ex funzionaria della Farnesina deceduta nel 2022 in circostanze sospette. Ad uccidere la donna sarebbe stata la pronipote, una 59enne di Catania, la quale ... today

