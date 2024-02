UAE Tour, altro successo di Tim Merlier al Dubai Harbour. Jay Vine rimane in vetta alla generale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Altra volata regale per Tim. Secondoall’UAE2024 per il velocista belga, strappando ilnellaPolice Officer’s Club-di 168 chilometri, battendo gli olandesi Arvid De Kleijn (Tudor-Pro Cycling) ed Olav Kooij (Visma-Lease a Bike); quinto Jakub Mareczko (Team Corratec – Vini Fantini) alle spalle del polacco Aniolkowski della Cofidis, mentre non cambia la classificacon Jay(UAE Team Emirates) chein. Giornata in cui il gruppo può stare abbastanza tranquillo, anche perché l’unico tentativo di fuga è composto da due soli uomini. I due protagonisti sono Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini) e Harm Vanhoucke (Lotto Dstny), che ...