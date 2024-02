UAE Tour 2024 | tappa di oggi Dubai Police Officer’s Club-Dubai Harbour | orari | percorso | tv | streaming | favoriti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quartaper l’UAE: dopo il primo arrivo in salita di ieri, dove ha trionfato Ben O’Connor con Jay Vine in maglia di leader,torna la calma a livello altimetrico con una probabile volata. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna cone programma.Un classico piattone sulle strade emiratine. Partenza ed arrivo in quel dicon il dislivello che è molto vicino allo zero. Tanta tanta pianura, con l’unica insidia che può essere rappresentata dal vento lungo i 175 chilometri odierni.C’è tutto il meglio dei velocisti al via. Parte favorito Tim Merlier (Soudal-QuickStep) che si è aggiudicato alla grande la prima. Occhio però al ...