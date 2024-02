“Tutte le sfighe io…” Chiara Ferragni finisce asfaltata | cosa è successo mentre tutti parlano della rottura con Fedez

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024), nessun commento sulla presuntada, sulla sua partecipazione alla Fashion Week e ovviamente sui nuovi sviluppivicenda giudiziaria che da mesi ormai la vede coinvolta. A questo proposito, l’ultimo capitolo riguarda l’acquisizione da parteguardia di finanza di Milano nell’ambito dell’inchiesta per truffa aggravata a carico suo, del suo stretto collaboratore Fabio D’Amato, di Alessandra Balocco e altri. Da quanto è emerso, per raccogliere documenti le fiamme gialle si sono recate nelle sedi delle società dell’influencer,Dolci preziosi e di altre aziende per i casi che riguardano le uova di Pasqua, la bambola Trudi e i biscotti Oreo,sono già state effettuate tempo fa quelle per il caso del ...