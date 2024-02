Turismo | Mario Mustilli Sviluppo Campania | A Napoli bisogna migliorare la qualità delle strutture

Queste le parole di Mario Mustilli , Presidente Sviluppo Campania, intervenuto nel corso del convegno "Turismo in Campania: opportunità, tendenze e impatti" promosso dall'Ordine dei dottori

(Di giovedì 22 febbraio 2024) ”la, la diffusione di competenze manageriali, la pianificazione, per attirare domanda qualificata nel settore turistico della nostra regione. Nonsedersi sugli allori ma occorre aggiornare i meccanismi di gestione. Sarebbe sbagliato fermarsi pensando di essere tranquilli in virtù degli importanti flussi turistici che si stanno registrando ae in tutta la”. Queste le parole di, presidente, intervenuto nel corso del convegno ‘”in: opportunità, tendenze e impatti”, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ...