Tumore trattato con tisane ed erbe Morì a 40 anni dopo aver tolto un neo Assolto il santone che la curò

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024)il ’’ Paolo Bendinelli e ridotta la condanna al medico Paolo Oneda. La Corte d’Appello di Genova ribalta la sentenza sui due imputati per la morte di Roberta Repetto nel 2020, uccisa dalle metastasi di unl’asportazione di un neo avvenuta nel 2018 ad opera dei due uomini, aiutati dalla psicologa Paola Dora, assolta anche in secondo grado. Il caso era finito in tribunale perché per l’operazione del melanoma erano state utilizzate pratiche alternative al centro olistico Anidra di Borzonasca, piccolo comune in provincia di Genova, nell’entroterra di Chiavari. Infatti, secondo il pm che coordinò le indagini, la 40enne, figlia dell’ex sindaco della città chiavarese, fu operata alla schiena su un tavolo da cucina, senza anestesia ed esame istologico. Da lì in poi ecco delle cure alterne fatte di ...