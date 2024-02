Trudi volta le spalle a Chiara Ferragni: "Noi parte offesa, estranei alla beneficenza"

Ferragni-Fedez, storia al capolinea tra il rapper e l'influencer: Sarebbe finita tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo quanto riporta Dagospia il rapper, domenica scorsa, se ne sarebbe andato di casa senza più tornare. Il caso Pandoro sarebbe stato solo la goccia che ... affaritaliani

Fermi tutti! Chiara Ferragni il 3 marzo parlerà in tv per la prima volta dopo gli scandali e la presunta separazione da Fedez: cosa sappiamo: Chiara Ferragni il 3 marzo parlerà in tv per la prima volta dopo gli scandali e la presunta separazione ... una serie di acquisizioni nelle sedi di Oreo, Dolci Preziosi e Trudi e nelle società di ... gossip

TRUFFA Ferragni, casi Oreo e Dolci Preziosi: acquisiti nuovi documenti: MILANO - Nuove acquisizioni di documenti nell’ambito delle inchieste della Procura di Milano che coinvolgono Chiara Ferragni, i suoi ... statoquotidiano