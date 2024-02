Trova un ladro sul balcone | “Da quel giorno vivo barricata in casa”

L'Altun accorre sul posto , però viene fermata da Ozhan ed Erdil , La giovane si rende conto che è proprio lui il ladro che era Per finire, l'Altun trova una lettera indirizzata al Gumusoglu che

Furto di notte al b&b - il titolare si trova davanti il ladro : “Dormivo - ho aperto gli occhi e l'ho visto” - Firenze, 29 gennaio 2024 - Con un tombino ha infranto la porta a vetri di Pizzaman di via del Sansovino per poi scappare a mani vuote e tentare la fortuna in un b&b ... (lanazione)

Uomo trovato in strada con una profonda ferita a una gamba : era un ladro in fuga - è gravissimo - Un Uomo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda per una profonda ferita a una gamba : si tratta di un ladro che si è ferito mentre cercava di scappare dalla ... (fanpage)

Roma - ladro (maldestro) gioca a ‘nascondino’ con la Polizia : trovato accovacciato dietro a un’auto - Alla vista della Volante ha provato a nascondersi. Ma il suo gesto maldestro non è bastato per sfuggire ai poliziotti. Così un ladro è stato beccato a Roma mentre si ... (ilcorrieredellacitta)

Meccanico ucciso dal ladro. Un giardino intitolato a Orsi: Sono le parole di Fabio Orsi, a undici anni dalla tragica scomparsa di suo padre Quinto, il meccanico di 72 anni investito e ucciso il 21 febbraio 2013 mentre tentava di fermare un ladro che voleva .. ilrestodelcarlino

Furto da 60 mila euro all’università, ladro bloccato con un colpo di karate: Avrebbe messo a segno un furto in viale delle Scienze ma non avrebbe fatto i conti con una guardia giurata e con il portiere di una facoltà, esperto in arti marziali, che lo hanno atterrato e ... mondopalermo

Ladro in hotel a Milano, bloccato dalla turista: "Ho appena pulito". Ma lei non gli crede e lo smaschera: Via Scarlatti, la donna lo ha visto uscire dalla stanza in cui alloggiava insieme al marito. Trovati addosso al 19enne italiano 800 euro. La polizia lo arresta: aveva anche altre banconote rubate ... ilgiorno