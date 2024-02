Trotta | “In questa stagione al Napoli è mancata…”

L'EX - Trotta: "Calzona non ha potuto incidere, ma certe partite si preparano in automatico"

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’ex calciatore (anche del) e allenatore Ivanoè intervenuto su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: Che gara è stata trae Barcellona?“Come era preventivabile, il nuovo allenatore non ha potuto incidere. Sono partite che, a mio avviso, si preparano in automatico. Ilha affrontato il Barcellona meno competitivo degli ultimi anni. Aver rischiato così tanto nella prima mezz’ora è stato preoccupante. Ho visto errori abbastanza clamorosi. Il presidente si è assunto le proprie responsabilità per quanto accaduto in, anche se credo anche i calciatori debbano cominciare ad assumersi qualche colpa. Ci sono atteggiamenti che non lasciano ancora intravedere la voglia di cambiare rotta. ...