Troppi controlli formali sono un danno a imprese e lavoratori

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Al direttore - Parole sante, caro direttore, quelle del suo ottimo articolo sulla scuola. Tutto condivisibile, perfino nelle virgole, e purtroppo mai espresso da nessuno in modo così articolato e con tale chiarezza di argomentazioni. La scuola, purtroppo, oltre a non essere mai stata una priorità di nessun nostro governo, né di destra né di sinistra, risulta assai trascurata anche dalla stampa e dagli opinionisti, fatta eccezione per le voci clamantes nel deserto di Ernesto Galli della Loggia e Paola Mastrocola. Eppure questo sì che potrebbe essere un terreno sul quale Elly Schlein dovrebbe telefonare a Giorgia Meloni per un accordo super partes. Invece Scurati e compagnia conformista si lamentano del degrado scolastico continuando a dare la colpa agli influencer, ai cellulari, all’intelligenza artificiale, ai social e a Netflix. Tutti strumenti che, come la televisione, ...