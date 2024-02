Trento | dirigente sottrae alla scuola più di 200mila euro per viaggi | fiori e borse

Trento, sottrae le rette di iscrizione degli alunni: 200 mila euro per viaggi, fiori e borse

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ha usato i soldi dellaper pagarsi, elettrodomestici e arredi. Per questo un’ex dipendente amministrativa dellamusicale Giudicarie di Tione, in provincia di, ha patteggiato una condanna a un anno e 4 mesi di reclusione, con pena sospesa e una multa di 800. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, le spese anomale coprono un periodo di sei anni, dal 2016 al 2022, e superano i. A sostenerle era la 30enne Barbara Gzzini, che disponeva della carta di credito e dei conti della. Agendo in piena autonomia per la piena fiducia della presidenza aveva speso decine di migliaia dinegli anni inaerei,tendaggi,, ...