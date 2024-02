Trento | dirigente sottrae 200mila euro alla scuola di musica per viaggi | borse e il pavimento di casa

Trento, sottrae le rette di iscrizione degli alunni: 200 mila euro per viaggi, fiori e borse

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Barbara Gzzini, ex dipendente di unadidi Tione, ha impiegato oltrepresenti nelle casse dell'istituto per motivi personali. La donna era accusata di appropriazione indebita ed è stata condannata a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 800di multa.

