Treni in ritardo per un guasto sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma | corse modificate | l' elenco di Trenitalia

Forze dell'ordine al lavoro da circa due ore sulla linea adriatica di treni talia tra Foggia e Bari e treni rallentati con ritardi medi di 30 minuti per l'attraversamento ... (quotidianodipuglia)

https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/Palenzona.mp4 Servono più infrastrutture per rendere il Paese moderno, competitivo, collegato all’Europa. E ... (nicolaporro)

Un record assoluto. Da Venti mesi consecutivi i viaggiatori della Milano-Mortara titolari di abbonamento mensile o annuale possono beneficiare del bonus per ... (ilgiorno)

Treni in ritardo fino a 90' sull'Alta Velocità Napoli-Roma dopo un guasto a Labico. Ecco le tratte deviate e quelle cancellate: Operazione che però ha portato a diversi ritardi sulla tratta Napoli-Roma. «I treni Alta Velocità possono essere instradati sui percorsi alternativi da Napoli a Roma via Formia o via Cassino con un ... ilgazzettino

Treni, guasto sull'alta velocità Napoli-Roma: «Ritardi fino a 60 minuti» Le modifiche e le linee deviate: I Treni Alta Velocità con un ritardo superiore ai 60 minuti: FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24) FR 9612 Battipaglia (5:12) - Torino Porta Nuova (12:10) FR 9608 Salerno (5:16) - ... leggo

Alta velocità Napoli-Roma, circolazione dei treni rallentata: ritardi: Forti ritardi sulla linea dell’Alta velocità si sono registrati questa mattina, con la circolazione dei treni fortemente rallentata sulla tratta Napoli-Roma. Come segnala Trenitalia sul suo sito, i ... tg24.sky