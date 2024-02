sulla linea Alta velocità Napoli - Roma e sulla linea Roma - Napoli via Formia e Roma - Napoli via Cassino permane in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici, rende noto Trenitalia. I treni

Guasto sull'Alta Velocità. Deviazioni e ritardi : tutti i treni coinvolti - Guasto alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e sulla linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino. I problemi dalle 5.00 di ... (ilgiornale)

Treni: guasto sulla Faentina. Circolazione bloccata, la rabbia dei pendolari: “FIRENZE – Mattinata da dimenticare oggi, 22 febbraio 2024, per i pendolari del Mugello diretti a Firenze. Un guasto sulla linea Fantina ha generato il caos tra i viaggiatori provenienti soprattutto ... firenzepost Inconveniente tecnico manda in tilt i treni: ritardi, cancellazioni e disagi: Il guasto nei pressi di Labico ha infatti fortemente rallentato la circolazione dei treni a partire dalle 5 di oggi, giovedì 22 febbraio. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei tecnici di ... latinatoday Treni, guasto sulla linea Napoli-Roma: ritardi a catena anche in Toscana: Stamani ritardi in Toscana dopo un guasto avvenuto in mattinata sulla linea a Labico, lungo la Napoli-Roma. La circolazione è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità sono ... firenzetoday

