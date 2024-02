Tragico scontro sulla statale tra tre vetture | muore motociclista 23enne

Tragico scontro sulla provinciale, muore motociclista 32enne

(Di giovedì 22 febbraio 2024)mortale498 tra Casalbuttano e Casalmorano, nel Cremonese. Una Fiat 500, guidata da una donna residente nel luogo, ha tamponato una Volkswagen Polo guidata da un uomo di 69 anni, poi ha deviato verso la carreggiata opposta, investendo in pieno un motociclo e uccidendo ilche era alla guida.ancora chiusa per i rilevamenti. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 del pomeriggio di giovedì 22 febbraio.Leggi anche: Nuovo codice della strada, stretta sul cellulare alla guida Il giovane è morto sul colpo, mentre la donna alla guida della Fiat è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale Maggiore di Crema. Solo cure sul posto per l’uomo alla guida della Polo e il suo passeggero. Non è chiaro se a determinare lotra le auto e la moto sia ...