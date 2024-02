Tragedia alla Stellantis | scatta lo sciopero generale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un nostro collega è morto sul lavoro mentre svolgeva la propria attività presso il reparto basamento. Un giovane lavoratore che aveva lasciato casa sua per poter svolgere la sua attività non tornerà più a casa sua”. E’ quanto annuciato dalle sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom Cigl, Uilm, Fismic e Ugl dopo ladi questa mattina allo stabilimento “FCA” di Pratola Serra. “Nell’esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutti i lavoratori della ex FMAfamiglia del lavoratore deceduto, le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic ed Uglm di Avellino e le RSA dello Stabilimento di Pratola Serra, dichiarano unoa partire dalle ore 10.30 per tutta la giornata del 22 febbraio 2024“. Grave incidente in fabbrica, operaio perde la vita L'articolo proviene da ...