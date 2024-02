Traffico Roma del 22-02-2024 ore 16 | 30

Blocco del traffico a Roma, domenica 25 febbraio niente auto nella fascia verde

(Di giovedì 22 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità manifestazione in zona Val Melaina tufello un corteo si sta muovendo da via Monte Bianco Per poi farvi ritorno dopo aver percorso diverse vie della zona chiusure e deviazioni per il trasporto pubblico per un’altra manifestazione chiusa a piazza Annibaliano modifiche alla viabilità anche su alcune vie limitrofe in direzione della piazza e questa sera alle 21 all’Olimpicofeyenord per i play-off di Europa League previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta già molte ore prima della partita nelle strade adiacenti l’impianto sportivo non si escludono difficoltà al Flaminio al della Vittoria ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con il tram 2 che parte da Piazzale Flaminio e da 16 linee di bus da diverse zone della città sempre questa sera alle ...