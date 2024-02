Traffico Roma del 22-02-2024 ore 14 | 30

Blocco del traffico a Roma, domenica 25 febbraio niente auto nella fascia verde

(Di giovedì 22 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla bici per la mobilità quella in arrivo sarà domenica ecologica la quarta è penultima della stagione invernale la giornata del 25 febbraio vedrà lo stop alprivato nella fascia verde dalle 730 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe e ad esempio per le auto a benzina euro 6 per quelle elettriche ibride a GPL a metano e poi ancora via libera ai veicoli con contrassegno disabili a quelli dei servizi di sharing e poi per i ciclomotori c’è la deroga per quelli a due ruote a 4 tempi da in poi e poi ancora via libera anche per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi l’elenco completo delle deroghe e la mappa della fascia verde saranno consultabili sumobilita.it In collaborazione con Luce ...