Traffico Roma del 22-02-2024 ore 13 | 30

Blocco del traffico a Roma, domenica 25 febbraio niente auto nella fascia verde

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Luceverdedalla redazione studio Maria Barbara Taormina diversi incidenti questa mattina nella capitale uno con rallentamenti in via di Boccea altezza di via Pasquale II per allenamenti per un incidente anche su via Manzoni all’altezza di via Tasso altro incidente all’Euro su viale della Civiltà del Lavoro raccomandiamo prudenza nella guida attiva la chiusura su via Goito per il corso tra via Cernaia in via Gaeta e per dissesto del manto stradale ancora chiusa tra Portuense Magliana via dei grottoni 3 via della Magliana Nuova e via Augusto Armellini nello stesso tratto e direzione senso di marcia segui Luigi Rava di programma fino alle 14 in Piazza dei Santi Apostoli una manifestazione possibili disagi alin tutta l’area adiacente per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene ...