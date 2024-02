Traffico Roma del 22-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per la mobilità Iniziamo da Don Bosco per la rimozione di un chiosco su via Calpurnio Fiamma c’è lo stop ai mezzi pesanti nel tratto tra Viale San Giovanni Bosco in via Tuscolana con una deviazione in direzione del capolinea di Viale delle Gardenie per la linea di bus 558 le altre notizie nel pomeriggio tra Val Melaina tufello cerimonia commemorativa per Valerio Verbano È previsto un corteo con partenza e arrivo a via Monte Bianco e percorso tra le altre su Viale Tirreno viale Jonio via di Val Melaina via delle Isole Curzolane Per quel che riguarda la viabilità saranno possibili chiusure e deviazioni per 11 linee di bus infine questa sera dalle 21 alleFeyenoord per i play-off di Europa League il piano viabilità e sosta il trasporto pubblico per lo stadio ...