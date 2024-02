Traffico Roma del 22-02-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione prudenza nella guida lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare segnalato un incidente in prossimità dello svincolo per via della Maglianae code a tratti tra le uscite BivioFiumicino e Casilina interna file pertra le uscite via della Bufalotta Tiburtina e successivamente code tra Casilina e Laurentina sul tratto urbano diL’Aquila code da Tor Cervara verso il in direzione della tangenziale est file da Portonaccioche prosegue in tangenziale con code tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico poi fine tra Prenestina e viale Castrense verso San Giovanni Presta trafficato il viadotto della Magliana in coda da viale Isacco Newton verso la via Laurentina ...