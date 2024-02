Traffico Roma del 22-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità manifestazione dalle ore 9 alle ore 14 in centro in piazza dei Santi Apostoli possibili disagi alin tutta l’area adiacente nel pomeriggio in zona Val Melaina tufello tra le ore 16 e le menti una cerimonia commemorativa con corteo in partenza e arrivo in via Monte Bianco modifiche a sosta e possibili chiusure alper favorire il passaggio dei partecipanti anche sulle strade adiacenti previste deviazioni per le linee bus locali trasporto ferroviario in graduale ripresa la circolazione sulla linea alta velocità Napoliprecedentemente rallentata dopo un guasto alla bico Ora Risolto ancora possibile deviazioni da Napoli avia Formia o via Cassino con ritardi fino a 90 minuti a causa dell’ ...