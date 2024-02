Tra Silvio e realtà Forza Italia va a congresso | apre Berlusconi E questo già dice tutto

Piersilvio Berlusconi invita Fazio a Mediaset. La replica : «Ne parliamo tra qualche anno» - «Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare “quotidiano”. Quindi, se vuoi, noi siamo qua». È piombato così, in ... (open.online)

Marta Fascina - il messaggio a Silvio Berlusconi per San Valentino : «Il nostro amore non potrà mai svanire» - «Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l'amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il ... (ilmessaggero)